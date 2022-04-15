上海疫情重創 中國汽車業5月恐全面停工停產

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（中央社台北15日電）上海市疫情封控已重創中國汽車產業，小鵬汽車、華為高層指出，上海若不能復工復產，中國汽車製造廠5月恐全面停工停產；已停工半月的特斯拉上海超級工廠，也傳出將繼續停工一個月。

綜合每日經濟新聞、新浪財經等陸媒報導，小鵬汽車董事長何小鵬昨晚透過微博發文稱，如果上海和周邊的供應鏈企業還無法找到動態復工復產的方式，5月份可能中國所有的整車製造廠都要停工停產。

針對何小鵬的說法，華為消費者業務CEO余承東也在微信朋友圈發文稱，若上海不能復工復產，5月之後，所有科技、工業產業涉及上海供應鏈的，都會全面停產，尤其是汽車產業。他指出，4月中旬起，部分企業已開始因上海等封閉導致供應鏈斷供停產了。

對此，中國汽車工業協會副秘書長陳士華接受中新社國是直通車採訪時表示，沒有這麼絕對，只能說可能會出現大面積停產的現象。不過，如果上海、吉林等地長期不能復工復產的話，肯定會對中國汽車業帶來負面影響。

特斯拉上海超級工廠原本每天可生產2100輛電動汽車，但該廠受到上海封控限制，3月28日停產迄今已超過半個月，復工復產遙遙無期。近日內部消息傳出，特斯拉上海最新的目標是5月15日左右復工，這也代表該廠將繼續停工一個月。

上海是中國第二大汽車生產基地，2021年的產量為283.3萬輛。除了特斯拉，美系、德系以及上海汽車自主品牌均建有多座生產工廠，疫情之中，已無完卵。

中國因疫情封控衝擊產能，負面影響已經顯現。中國汽車工業協會數據顯示，3月份，中國汽車產銷量分別為224.1萬輛和223.4萬輛，比去年同期下降9.1%和11.7%。

中汽協指出，2022年，中國汽車業發展面臨「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」三重壓力，穩增長的任務十分艱巨。

報導指出，從上海到昆山，從浦東到德國，汽車整車製造商、零組件供應商、半導體廠商的生產和運輸體系開始遭遇新的挑戰，上海封控造成的衝擊越來越大。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1110415