中國設白名單 優先保障上海重點企業復工復產

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（中央社台北16日電）上海疫情恐導致中國製造業停擺。中國工信部昨天宣布，已設立工業與資訊領域保運轉「白名單」，優先保障積體電路、汽車製造、裝備製造、生物醫藥等重點行業666家重點企業復工復產。

中國小鵬汽車董事長何小鵬、華為消費者業務CEO余承東相繼發文警告，上海和周邊的供應鏈企業若找不到復工復產的方式，中國所有汽車製造與涉及上海供應鏈的產業5月都要停工停產。

對此，中國工業和信息部微信公眾號15日發文稱，近日已派出上海前方工作組，與上海市有關部門一道，全力做好醫療物資供應保障，推動重點工業企業穩定生產和復工復產，保障產業鏈供應鏈運轉順暢。

據發布，工信部前方工作組趕赴上海後，對受疫情影響較大的重點企業和外資專案進行摸排，掌握生產運行面臨的困難問題，摸清復工復產的梗阻和障礙。

工信部副部長、上海前方工作組組長王江平5日召開視訊會議，研究建立產業鏈供應鏈訴求應急協調機制，設立工業和資訊化領域保運轉重點企業「白名單」，集中資源優先保障積體電路、汽車製造、裝備製造、生物醫藥等重點行業666家重點企業復工復產。

中國工信部稱，已會同有關部門、地方根據疫情防控要求和全國重點產業鏈需求，堅持「一企一案」，指導重點企業制定復工復產和疫情防控方案，先易後難有序推動復工復產。研究制定生產運行疫情防控標準，督促企業查漏補缺，統籌做好疫情防控和復工復產。

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中國工信部並稱，已會同發改委、交通運輸部建立長三角「三省一市」重要生產物資保障協調對接機制，確保關鍵產品和三農物資運輸順暢。

據發布，上海前方工作組深入產業鏈龍頭企業，透過「點對點、一對一、短平快」的方式，及時協調解決關鍵原材料庫存告警等影響穩定生產的急迫問題。下一步，持續抓好工業穩增長、助企紓困、保物流暢通等各項政策措施的落實落地，積極穩妥有序推動在滬重點企業復工復產。（編輯：楊昇儒）1110416