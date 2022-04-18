中國首季GDP成長率4.8% 經濟走勢將取決防疫調整

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（中央社台北18日電）中國國家統計局今天公布第1季國民生產毛額（GDP）成長率為4.8%。分析指出，成長率優於預期，不過COVID-19嚴格防疫手段重擊經濟活動，經濟走勢將取決於防疫措施的調整。

路透社分析，中國經濟在3月放緩，原因是消費、房地產和出口受到重創；近來挑戰還有地緣政治風險和嚴格防疫手段。中國第1季GDP成長率為4.8%，優於分析師預期的4.4%，也高於去年第4季的4.0%。

分析人士表示，4月分數據可能更糟，因為上海市和其他商業中心的封鎖持續下去的話，經濟衰退風險將再上升。財政和貨幣政策的支持不足以完全抵銷封鎖對經濟造成的損害，倘若政策不能到位，中國經濟成長率預測恐將再下修。

中國人民銀行15日宣布，25日起降準，釋放約人民幣 5300億元（約新台幣2.4兆元）。中國政府今年也推出多項財政刺激措施，包括加大地方債券發行力度，為基礎設施項目提供資金和企業減稅等。

分析人士指出，雖有政策支持經濟復甦，不過工廠和企業若仍在疫情防控中掙扎，消費者對於支出保持謹慎態度，激進寬鬆政策也可能引發資本外流，將給中國金融市場帶來更大壓力。目前問題仍在強硬限制流動的封控措施，除非對這個問題拿出有效對策，否則經濟將放緩。

亞洲開發銀行（ADB）4月6日發布「2022年亞洲發展前景」（ADO）。由於俄烏戰爭、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情拖累，預計亞洲發展中經濟體今年GDP成長率放緩；中國GDP成長率則落在5%。

綜合中國新聞網、人民網報導，中國國務院總理李克強於3月5日在第13屆全國人大第5次會議作政府工作報告時表示，設定今年GDP成長率預期目標為5.5%左右。

李克強在3月11日人大會議閉幕後記者會上坦言，中國經濟遇到了新的下行壓力和挑戰，以中國這個量級要有5.5%增量，相當於一個中等國家經濟總量，實現5.5%左右的增長，確實不容易。（編輯：李雅雯/呂佳蓉）1110418