更多編輯台推薦新聞：
小資族、股市大戶股利所得 聰明報稅「眉角」3大關鍵解析
產經

小資族、股市大戶股利所得 聰明報稅「眉角」3大關鍵解析

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

鈴木一朗穿舊隊服開球飆速136公里 影片網路瘋傳
運動

鈴木一朗穿舊隊服開球飆速136公里 影片網路瘋傳

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

中國首季GDP成長率4.8% 經濟走勢將取決防疫調整

2022/4/18 14:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北18日電）中國國家統計局今天公布第1季國民生產毛額（GDP）成長率為4.8%。分析指出，成長率優於預期，不過COVID-19嚴格防疫手段重擊經濟活動，經濟走勢將取決於防疫措施的調整。

路透社分析，中國經濟在3月放緩，原因是消費、房地產和出口受到重創；近來挑戰還有地緣政治風險和嚴格防疫手段。中國第1季GDP成長率為4.8%，優於分析師預期的4.4%，也高於去年第4季的4.0%。

分析人士表示，4月分數據可能更糟，因為上海市和其他商業中心的封鎖持續下去的話，經濟衰退風險將再上升。財政和貨幣政策的支持不足以完全抵銷封鎖對經濟造成的損害，倘若政策不能到位，中國經濟成長率預測恐將再下修。

中國人民銀行15日宣布，25日起降準，釋放約人民幣 5300億元（約新台幣2.4兆元）。中國政府今年也推出多項財政刺激措施，包括加大地方債券發行力度，為基礎設施項目提供資金和企業減稅等。

分析人士指出，雖有政策支持經濟復甦，不過工廠和企業若仍在疫情防控中掙扎，消費者對於支出保持謹慎態度，激進寬鬆政策也可能引發資本外流，將給中國金融市場帶來更大壓力。目前問題仍在強硬限制流動的封控措施，除非對這個問題拿出有效對策，否則經濟將放緩。

亞洲開發銀行（ADB）4月6日發布「2022年亞洲發展前景」（ADO）。由於俄烏戰爭、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情拖累，預計亞洲發展中經濟體今年GDP成長率放緩；中國GDP成長率則落在5%。

綜合中國新聞網、人民網報導，中國國務院總理李克強於3月5日在第13屆全國人大第5次會議作政府工作報告時表示，設定今年GDP成長率預期目標為5.5%左右。

李克強在3月11日人大會議閉幕後記者會上坦言，中國經濟遇到了新的下行壓力和挑戰，以中國這個量級要有5.5%增量，相當於一個中等國家經濟總量，實現5.5%左右的增長，確實不容易。（編輯：李雅雯/呂佳蓉）1110418

延伸閱讀
中國清零不靈 上海連11天單日增逾2萬例中國不甩強硬清零問題多 官媒喊話：都是為了大家好中國防疫高度政治化 極端清零手段沒有盡頭
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載