疫情衝擊經濟 中國央行推23條金融措施

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（中央社記者張淑伶北京19日電）中國央行和國家外匯管理局18日印發通知，提出加大支持實體經濟力度的23條政策舉措，對受疫情影響的行業、企業、民眾提供金融支持，包括增加貸款融資、合理延後還款時間等。

根據中國人民銀行（中國央行）網站，這份「關於做好疫情防控和經濟社會發展金融服務的通知」指出，從支持受困主體紓困、暢通國民經濟循環、促進外貿出口發展3個方面，提出加強金融服務、加大支持實體經濟力度的23條政策舉措。

「通知」指出，對於受困人群，金融機構要靈活採取合理延後還款時間、延長貸款期限、延遲還本等方式予以支持，相關逾期貸款可以不作逾期紀錄報送。

在增加貸款方面，金融機構要支持地方政府適度超前開展基礎設施投資；支持房地產開發企業、建築企業合理融資需求，促進房地產市場平穩健康發展；要提高新發放企業貸款中民營企業貸款占比。

在保障物流方面，「通知」要求金融機構要主動跟進和有效滿足運輸物流企業、貨車司機的融資需求，對暫時償還貸款困難的，合理給予貸款展期和續貸安排。對貨車司機、出租車司機、網店店主等靈活就業主體，比照個體工商戶和小微企業主，加大經營性貸款支持。

「通知」指出，將優質企業貿易外匯收支便利化政策推廣至全國，開展更高水準人民幣結算便利化和企業外債便利化額度試點。允許具有貿易出口背景的國內外匯貸款結匯使用。中國外匯交易中心免收中小微企業外匯衍生品交易相關的銀行間外匯市場交易手續費。加大出口信用保險支持力度。

今年以來，人行截至4月中旬已上繳人民幣6000億元（約新台幣2兆7000億元），主要用於留抵退稅和向地方政府轉移支付；4月15日，人行宣布全面降準一碼，將再投放長期資金約5300億元。

此外，人行今年已引導市場利率下降0.1至0.15個百分點，帶動第一季企業貸款利率年降0.21個百分點至4.4%，是有統計以來的紀錄低點。（編輯：曹宇帆）1110419