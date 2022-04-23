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專家：若北京堅持動態清零 香港或被迫全民檢測

2022/4/23 15:09
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（中央社台北23日電）香港特首林鄭月娥3月暫緩全民強制檢測，港府專家顧問許樹昌今天表示，若北京堅持「動態清零」，香港想與中國恢復通關但COVID-19疫情又未達到「清零」，可能被迫要進行全民強制檢測。

綜合官方香港電台等港媒報導，香港政府專家顧問、中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌出席一個電台節目後，回答媒體目前是否為適當時間進行全民強制檢測時，作了上述表示。

許樹昌說，何時進行全民檢測需要考慮數個因素，包括香港每天確診病例是否一直維持三位數字、不再進一步下降，以及中國是否繼續堅持「動態清零」的防疫政策。如果北京仍然堅持「動態清零」政策，而香港疫情未能達到「清零」，但又想與中國通關，可能到時「迫住」（被迫）進行全民檢測。

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許樹昌又說，香港近日單日新增確診人數下跌至500多人，疫情似乎正在下降，因此不急於目前進行全民檢測。

許樹昌表示，香港在剛過去的復活節假期並沒有令疫情大幅反彈，第5波疫情至今已約110萬人確診，也就是實際上可能有400多萬人已感染而有抗體，加上首劑疫苗接種率達90%，社區有一定免疫保護，疫情大幅反彈的風險較低。根據港府慣例，放寬社交距離措施後會觀察約2週，若疫情沒有反彈，會考慮進一步放寬。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1110423

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