疫情封控衝擊 廣東上海首季經濟成長率下滑

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（中央社記者張淑伶北京24日電）受疫情封控措施影響，中國GDP總量名列前茅的廣東省及上海市，今年首季經濟成長率都放緩，與去年相比，分別只有3.3%和3.1%。

綜合中新社等媒體報導，上海統計局23日發布第1季經濟數據，由於3月份受到突發疫情的影響，第1季經濟運行前穩後降、「穩中趨緩」。

經核算，第1季上海市地區生產毛額（GDP）人民幣1兆10.25億元（約新台幣4兆5046億元），按可比價格計算，比去年同期成長3.1%。但增速比去年同期2年平均增速下滑了1.6個百分點。

上海首季其他經濟數據方面，規模以上工業增加值年增3.9%，增幅比1-2月下滑8.0個百分點；商品銷售總額成長2.0%，增幅下滑4.1個百分點；全社會固定資產投資總額成長3.3%，增幅下滑9.3個百分點。

反映內需的社會消費品零售總額由1-2月成長3.7%轉為第1季下降3.8%。貨物進出口總額第1季成長14.6%，增幅比1-2月下滑7.4個百分點。

上海全城封控發生在4月，預料更大的經濟衝擊將反映在第2季數據。

此外，中國經濟第1大省廣東轄下的深圳、東莞、廣州等地，今年至今都歷經不同程度的封閉管理。

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根據廣東省統計局23日晚間發布，第1季廣東GDP總量為2兆8498.79億元，年增3.3%。規模以上工業增加值年增5.8%；固定資產投資年增6.2%；社會消費品零售總額年增1.7%；貨物進出口總額年增0.6%。

廣東省統計局表示，第1季廣東積極應對局部疫情對生產生活的衝擊，落實各項穩增長政策措施，經濟運行總體穩定。但也要看到，當前國內外環境複雜性不確定性因素增多，「經濟穩步恢復壓力加大」。（編輯：邱國強）1110424