上海疫情為何失控 分析點出關鍵在於治理無效

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（中央社台北26日電）不論是起初當局下令貫徹動態清零或是現階段著重於非隔離區的社會面清零，上海面對這波中國兩年多來最嚴峻疫情越清越失靈，分析指出，關鍵在於行政有效、治理無效，才導致上海如此狼狽。

據多維新聞網25日報導，復旦大學政治學者林尚立多年前提出「行政有效，治理無效」的判斷，能夠說明為何上海這回COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫失控。

報導說，林尚立認為，政府行政有效，基層治理卻不一定有效，只有政府管理，沒有社會參與，這種治理模式即便暫時有效，但也一定存在缺陷，勢必造成行政有效，治理無效。

報導指出，以上海疫情防控而論，社區居委會、基層防疫人員都屬於政府防控疫情的行政末梢，但這套龐大的基層組織卻與居民自治系統完全隔離。

這些直接面對民眾的行政末梢，甚至刻意排斥原本存在於食衣住行生活領域的社會和商業組織，導致政府看似投入龐大的人力物力，行政有條不紊，卻完全無法滿足居民的生活需求，投入的人力物力形同浪費。

好比疫情封控期間，原本商業超市、網路購物及賣菜平台、外賣和快遞網路，全部改以政府臨時組織的社區配送。偏偏政府並不擅長這套作業又人手不夠，導致大量物資堆積如山卻發不出去，民眾苦苦挨餓。

還有就是藉著防疫，各地層層加碼成千上萬的關卡、檢查，無數司機被困高速公路，供應鏈幾乎中斷，貨運成為災難。

固然上海市政府下令，醫院不得因檢測報告拒收急需就醫的民眾，但仍有不少病患被醫院拒收或拖延治療，甚至發生多起因救治不及而死亡的憾事。

這些案例都顯示政府在行政系統層面的強力有效，但是落實到具體社會治理卻頻頻出岔，導致社會層面回饋不佳及民怨的累積和對立，皆因為政府管控能力強勢和社會層面自我協調能力不平衡所致。

上海防疫暴露出行政有效，治理無效困境，這也曾發生在武漢、西安等地的封城，姑且不論「動態清零，精準防控」這道政策如何，就算嚴格執行防疫，也不能排除社會和市場力量的介入，否則中國行政體制「行政有效、治理無效」的缺陷，將造成防疫效果大打折扣。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110426