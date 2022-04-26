中國人行下調外匯存準率 分析：出手穩人民幣匯率

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（中央社台北26日電）中國人民銀行宣布，5月15日起下調外匯存款準備金率1個百分點，即外匯存款準備金率由現行9%下調至8%。分析指出，人民幣近期大幅貶值，政策訊息可以發揮穩定匯率和市場情緒的作用。

人民幣近期大貶，人民銀行25日下午7時許緊急宣布，為提升金融機構外匯資金運用能力，5月15日起下調外匯存款準備金率1個百分點，即外匯存款準備金率由現行9%下調至8%。

21世紀經濟報導26日報導，經分析師估算，外匯存款準備金率下調1個百分點，約可釋放100億美元（約新台幣2900億元）外匯流動性。這明確釋放了央行預期管理訊息，也顯示出外匯準備金調整空間。

外匯存款準備金是指金融機構按照規定將其吸收外匯存款的一定比例交存人民銀行的存款。外匯存款準備金率是指金融機構交存央行的外匯存款準備金與其吸收外匯存款的比率。

中國銀行研究院高級研究員王有鑫接受21世紀經濟報導訪問時表示，2021年兩次上調外匯存款準備金率是為了控制人民幣過快升值，依據市場形勢變化，人民幣由升值階段進入調整階段。外匯存款準備金率下調可向市場釋放外匯流動性，增加市場外匯供給，緩解人民幣貶值壓力。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指出，央行根據市場情況適度調整外匯存款準備金工具，一來是增加外匯供給，調節外匯供求促進市場平衡；二來則是釋放外匯市場「穩」的訊號，避免市場超調。

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植信投資研究院首席經濟學家連平接受第一財經訪問說，下調外匯存款準備金率政策目標明確，目的在減輕人民幣貶值壓力，這會增加金融機構外匯可用資金，對於平抑市場外匯供求關係可發揮作用。

連平認為，由於美國聯準會（Fed）加息、俄烏衝突、通膨、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等因素，人民幣在2022年承受不小壓力，中國貿易順差可能在今年收窄。不過中國經濟中長期發展前景好、投資回報好，人民幣不存在中長期趨勢性貶值的可能性。（編輯：李雅雯/呂佳蓉）1110426