上海封城醞釀人才外逃潮 金融中心夢恐成泡影

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（中央社香港26日綜合外電報導）來到中國金融中心上海工作才短短幾年的金融從業人員，現在正準備搬回香港或其他境外金融重鎮。因為上海的嚴苛防疫封鎖措施不僅令他們日常生活大亂，也破壞了他們的業務展望。

路透社報導，上海為了防堵COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已封城長達4週，全市2600萬人口大多數被迫待在家中，包括成千上萬名銀行家、交易員和投資者，當中有些人甚至難以替自己的家庭取得糧食和其他日用必需品。

一些金融業主管表示，上海封城已開始影響到金融交易前景，一些交易已因物流挑戰而被擱置。

2020年底從香港搬到上海的私募基金投資人梅爾文‧徐（Melvyn Xu）指出：「上海的情況令大多數人震驚，幾乎沒有人想像到事情會失控到這種地步。」

他目前等待跨境移動限制鬆綁，好讓往來中國大陸與香港更加容易；他同時正在考慮讓孩子返回香港就學，並讓自身與上海的關聯減低到「只是工作地點」。

由於中國近幾年對外開放金融業，吸引外國投資銀行、保險商和資產與財富經理人將業務版圖擴大到上海；如今爆發離滬潮，不僅對他們來說是壞消息，也令上海成為區域金融中心的企圖心受到打擊。

根據微信上一則發文，美國投資銀行高盛（Goldman Sachs）原本要在上海增僱近10人；另一家美國投行摩根大通（JPMorgan）去年取得上海分公司全部所有權後，也擴大徵才。美國資產管理巨擘貝萊德（BlackRock）在上海的基金部門則要增員20人。

上海金融業蓬勃發展，一度吸引許多銀行家、交易員和基金經理人從香港和其他金融重鎮搬到上海，除了為了與客戶距離更近，也有利於在新領域和大型交易上汲取專業資歷。

然而，這些夢想如今似乎岌岌可危。

獵人頭公司瑞福仕（REForce）駐上海主管財富、買方和金融科技（fintech）的主管傑森．陳（Jason Tan）直言：「一旦這次封城結束，所有產業的外派人員都將爭取在中國以外地方開展新事業。」

他表示，自己與上海金融從業人員聊過後，發現他們對封城措施有深切疑慮。「前景並不是那麼有吸引力。…這樣的封城可能再次發生，而下一次可能持續更久且更加嚴格。」

實務上來說，上海的銀行家目前面臨的最大挑戰，是無法對計劃上市或想探索併購機會的客戶進行實地查核。

一名2月起暫時在上海工作的一家歐洲銀行高級投資銀行家指出：「我們必須到他們的工廠和廠區進行檢驗。實地查核無法用視訊方式完成。」（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）1110426