美艦26日通過台海 共軍批美頻頻挑釁

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（中央社台北27日電）美軍勃克級導向飛彈驅逐艦桑普森號26日穿越台灣海峽，共軍東部戰區新聞發言人施毅表示，美國頻頻實施此類挑釁行徑，是向「台獨」勢力發出錯誤信號。

美軍勃克級導向飛彈驅逐艦桑普森號（USS Sampson）26日通過台灣海峽，美國海軍第七艦隊表示，這是符合國際法在國際水域的例行航行，而桑普森號駛經台灣海峽，展現美國對自由開放印太地區的承諾。

東部戰區微博今天發布，施毅說，26日美國桑普森號導彈驅逐艦過航台灣海峽並公開炒作，共軍東部戰區組織兵力全程跟監警戒。

他稱，堅決反對美方頻頻實施此類挑釁行徑，向「台獨」勢力發出錯誤信號，蓄意破壞台海和平穩定。戰區部隊隨時保持高度戒備，「堅決捍衛國家主權和領土完整。」

桑普森號是美軍尼米茲級（Nimitz-class）航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）航艦打擊群的一員。

林肯號航艦打擊群18日曾與日本海上自衛隊在菲律賓海和東海進行聯合演訓。美國海軍稱，此舉是維護印太地區的穩定。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1110427