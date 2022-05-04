江蘇1歲半幼兒噎到 疑因無核酸證明被拒診死亡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北4日電）中國國家衛健委此前強調，醫院不得以無核酸檢測結果拒診，類似事件卻仍發生。江蘇1名1歲半幼兒吃東西卡喉嚨，醫院因幼兒未有核酸證明拒診，最終幼兒不治；官方指死亡原因調查中。

中國官媒法治日報報導，近日網路流傳一段影片，4月29日晚上，江蘇睢寧縣1名1歲半幼兒不知道吃了什麼卡到喉嚨，家人隨即致電120，將幼兒送往睢寧縣人民醫院。

到達醫院急診部後，院方要求幼兒先做核酸測試，醫生表示需要等到有核酸檢測結果才能進行救治。在等待結果的7至8個小時期間，院方沒有對幼兒施救，家長無奈發火，院方才給幼兒接上吸氧機。其後家人拿到幼兒的核酸檢測結果，院方卻要他們轉到徐州醫院，但可惜到達醫院後為時已晚，幼兒已死亡。

法治日報記者3日聯絡睢寧縣相關部門查詢，獲悉幼兒已死亡，但是否因無核酸報告被醫院拒診，導致延誤搶救，目前正在核實。據了解，由於涉及2家醫院，幼兒死亡原因尚待調查。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中國今年3月爆發新一波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，發生不少次生災害，包括患者因沒有核酸檢測陰性證明而被拒診事件。中國西安市一名孕婦今年1月因腹痛往西安高新醫院求診，院方卻以她的核酸檢測證明逾期4小時為由，拒絕入內，直到她在醫院外大出血才接診，最後8個月胎兒不幸流產。

3月19日中國國家衛健委醫政醫管局局長焦雅輝在記者會上表示，疫情發生時，如何保障群眾正常就醫是重點考慮問題。他強調，醫療機構要嚴格落實首診負責制和急危重症搶救制度，「不得以任何理由，特別是不得以沒有核酸檢測結果作為推諉拒絕、延誤治療的理由」。（編輯：陳沛冰/李雅雯）1110504