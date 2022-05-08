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國台辦喊話助購快篩試劑 陸委會：中共藉機分化

2022/5/8 10:48（5/8 11:08 更新）
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陸委會表示，快篩試劑的進口規定與審查有其作業流程，中共藉快篩試劑議題大搞刺激分化，甚感遺憾。圖為實名制快篩試劑。（中央社檔案照片）
陸委會表示，快篩試劑的進口規定與審查有其作業流程，中共藉快篩試劑議題大搞刺激分化，甚感遺憾。圖為實名制快篩試劑。（中央社檔案照片）
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（中央社台北8日電）台灣COVID-19本土疫情升溫，快篩試劑供不應求，國台辦喊話可協助台灣盡快洽購快篩試劑。陸委會回應，快篩試劑的進口規定與審查有其作業流程，中共藉快篩試劑議題大搞刺激分化，甚感遺憾。

大陸委員會7日晚間11時透過新聞稿表示，衛生福利部多次說明，快篩試劑的進口規定與審查有作業流程，政府在採購合法、品質合格、價格合理的前提下，持續尋找合法進口來源，達到價穩量足的目標。

陸委會指出，面對這波疫情，台灣社會有更強韌的防疫根基，可以做到「重症求清零，輕症可控管，正常過生活」的防疫目標。台灣疫情以減災為目標，兼顧經濟與防疫，正常過生活。

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陸委會批評，中共藉近日台灣快篩試劑議題大搞刺激分化，與其藉台灣醫材緊張時放大相關議題，更該悲憐近在咫尺，被迫困在封城中的苦難人民，保障他們極度欠缺的民生物資，舒緩他們極為緊繃的精神壓力。

中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮7日透過答記者問新聞稿說，針對台灣所需要的抗原檢測快篩試劑，台灣有關企業機構有對接大陸相關生產企業洽商採購的需要，陸方願提供協助，「我們十分牽掛島內同胞生命健康，希望疫情早日結束，生活恢復正常」。（編輯：李雅雯/呂佳蓉）1110508

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