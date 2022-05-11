港台協進會主席李大壯赴台 料將拜會陸委會

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（中央社記者張謙香港11日電）在香港和台灣關係仍然處於「寒冬」之際，香港的港台經濟文化合作協進會（協進會）主席李大壯昨天以私人理由赴台，但預料將會順道拜會大陸委員會。

據了解，李大壯此行是陪同妻子赴台探望岳父和岳母，但期間會與陸委會「打招呼」。

香港於2019年中爆發「反送中」運動後，港、台關係惡化，被視為港府「白手套」機構的協進會也停止與台方的對等機構台港經濟文化合作策進會（策進會）往來。

在這樣的背景下，雖然李大壯此行是以私人理由赴台，但相信仍會引起外界關注，包括李大壯拜會陸委會時，雙方會否談及港、台關係，為兩地關係「破冰」。

此外，李大壯這次赴台的時機也頗為巧合，剛好是香港行政長官（特首）選舉結束、前政務司司長李家超當選下屆特首之際。

港、台兩地於2010年各自成立協進會及策進會，共同推動兩地的經貿文化交流。

協進會和策進會自成立以來，一直被外界視為兩地官方的「白手套」。事實上，香港當局當年宣布成立協進會時，是由時任財政司司長曾俊華擔任榮譽主席，多名官員擔任副主席。

李業廣為協進會首任主席，其後交棒給李大壯。

在港、台「兩會」成立後，香港官方駐台的香港經濟貿易文化辦事處也於2011年底在台北開始運作。差不多時間，台灣駐港機構中華旅行社也易名香港台北經濟文化辦事處。

2018年以後，港、台關係轉差，除了官方中止正常接觸，協進會和策進會也中斷了交往。

香港爆發「反送中」後，兩地關係進一步惡化，台灣駐港官員因為不獲香港當局延長工作簽證而被迫返台，香港官方駐台辦事處也暫停運作。

香港當局當時說明駐台辦事處暫停運作的原因時，聲稱台方「粗暴干預」香港事務，對港、台關係「造成無可彌補的傷害」，並重申按照「一個中國」原則處理兩地相關事宜。

對於香港駐台辦事處暫停運作，李大壯曾向媒體說，圈內人對此不感奇怪，因為當前港台關係與「錢七條」的初衷分歧越來越多。

已故前中國國務院副總理兼外長錢其琛於1995年香港主權移交前夕發表有關「香港涉台問題基本原則與政策」，簡稱「錢七條」。（編輯：周慧盈）1110511