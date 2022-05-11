港台協進會主席李大壯來台 陸委會歡迎拜會

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈朋達台北11日電）被視為香港政府「白手套」的港台經濟文化合作協進會主席李大壯以私人理由來台，傳將拜會大陸委員會。陸委會說，李大壯若擬拜會，陸委會歡迎。據了解，陸委會暫無相關消息。

陸委會11日透過書面方式回覆提問表示，據了解，李大壯此行來台主要是探親。

陸委會說，政府對台港互動一向秉持互惠原則，以人民福祉為優先考量，未來並將持續雙方各領域的有序交流。

陸委會表示，台港策進會與港方協進會是協助台港互動的平台，「港方協進會李主席倘擬來本會拜會，我方歡迎」。

據了解，陸委會暫無李大壯將拜會的資訊。

台港關係仍處於寒冬之際，傳出李大壯10日陪同妻子來台探望岳父岳母，預料將順道拜會陸委會。正值香港新任特首李家超當選之際，台港關係能否破冰，引起關注。

台港兩地於2010年各自成立台港經濟文化合作策進會（策進會）和港台經濟文化合作協進會（協進會），共同推動兩地的經貿文化交流。

協進會和策進會自成立以來，一直被外界視為兩地官方的「白手套」。曾任香港行政會議成員的李業廣為協進會首任主席，之後交棒給李大壯。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在台港「兩會」成立後，香港官方駐台的香港經濟貿易文化辦事處於2011年底在台北開始運作。差不多時間，台灣駐港機構中華旅行社也易名為香港台北經濟文化辦事處。

但2018年後，台港關係轉差，除官方中止正常接觸，協進會和策進會也中斷了交往。香港「反送中」運動爆發後，兩地關係進一步惡化，台灣駐港官員因為不獲香港當局延長工作簽證而被迫返台，香港官方駐台辦事處也已暫停運作。（編輯：李雅雯）1110511