香港故宮暑假開幕 逾900件北京故宮展品展出

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（中央社台北11日電）香港故宮文化博物館將於今年暑假向公眾開放參觀，重點展出由北京故宮借出的900多件文物。

陸媒財新網報導，香港故宮文化博物館（香港故宮）籌建近5年。2017年、香港主權移交20年時，香港西九文化區管理局與北京故宮博物院針對籌建香港故宮簽訂合作協議。

香港西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀10日表示，香港故宮已順利竣工，大樓的內部工程及展廳裝修接近完成，有望於今年暑假對外開放，不過具體開幕日期還未確定。

香港故宮文化博物館館長吳志華指出，香港故宮開幕後將展出由北京故宮借出的900多件珍貴文物，包括書畫、陶瓷和器物等，以及香港文化機構借出的藝術收藏、香港當代藝術家的系列作品。

吳志華表示，還在與北京故宮就文物運輸到香港的事宜溝通合作，900多件文物清單將於之後公布。

香港故宮在2019年3月動工，去年12月竣工。博物館占地1.3萬平方公尺，樓面面積約3萬平方公尺，樓高7層，設有9個展廳，展廳將舉辦常設專題展覽及特別展覽。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110511