國際聲援陳日君等人 中國駐港公署批政治表演

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（中央社記者張淑伶北京12日電） 香港榮休主教陳日君等人被捕，美、加、歐盟官員呼籲釋放。中國外交部駐港公署今天表示，相關人員涉嫌串謀勾結境外勢力危害國家安全，要求外部干預勢力停止「政治表演」。

香港警方過去兩天先後拘捕「612人道支援基金」4名信託人，其中包括天主教香港教區榮休主教陳日君及歌手何韻詩，4人在昨天深夜前獲准交保候傳。此事引發多國關注。

根據中國外交部駐香港特派員公署微信公眾號，針對美國國務院、國會相關機構，歐盟外交與安全政策高級代表、加拿大外長及西方國家個別議員「汙衊抹黑」香港警方正當執法行動，外交部駐港公署發言人表示強烈不滿和堅決反對，敦促「外部干預勢力立即停止充斥意識形態偏見的拙劣政治表演」。

這名發言人表示，相關人員涉嫌串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全，性質惡劣。

這名發言人還說，外部勢力這次「急不可耐地跳將出來」，「暴露出他們看到自己精心扶植的『政治代理人』一個接一個面臨法律制裁後無法掩飾的狂躁與不安」。

這名發言人說，敦促有關國家和政客認清形勢、懸崖勒馬，立即停止詆毀抹黑香港國安法和特區執法行動，立即停止干預香港事務和中國內政。

陳日君等4人都曾是「612人道支援基金」的信託人，這個基金由泛民主派團體於2019年「反送中」運動爆發時成立，旨在向示威者提供經濟及法律支援。在港區國安法實施後，基金去年宣布解散。

星島日報今天報導引述消息稱，警方指陳日君等人涉嫌請求外國或境外機構制裁香港，危害國家安全。

美國國務院發言人普萊斯今天強烈譴責並呼籲港府立即放人。美多位國會議員也譴責港府作為。

行政院發言人羅秉成今天主持行政院會記者會時表示，過去的香港自由、繁榮人人稱羨，但這幾年來因為反送中運動以及施行港版國安法，種種迫害人權自由、倒行逆施，已經讓國際社會所不容，共同譴責。（編輯：楊昇儒）1110512