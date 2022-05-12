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天主教香港教區關注陳日君被捕一事

2022/5/12 17:06
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（中央社記者張謙香港12日電）香港警方今天再就「612人道支援基金」案拘捕了前立法會議員何秀蘭。另外，天主教香港教區發布聲明表示極度關注在同案中被捕的陳日君樞機。

警方國安處人員前兩天先後拘捕了基金的4名前信託人，分別是天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、藝人何韻詩、前立法會議員吳靄儀和嶺南大學文化研究系前客席副教授許寶強。

陳日君等4人昨晚獲准交保外出。

根據無線電視台的報導，警方今天再就此案拘捕在獄中服刑的何秀蘭；何秀蘭此前因為參加未經官方批准的「六四」集會被捕並被判入獄，預定下月出獄。

據報導，警方指陳日君等人涉嫌違反港區國安法，串謀勾結外國勢力或境外勢力危害國家安全罪。

另外，天主教香港教區今天發表聲明，表示極度關注陳日君的情況及安全，也熱切地為他祈禱。

聲明表示：「我們一向支持奉公守法的處事原則。我們相信基本法會繼續維護宗教自由；我們促請香港警方和司法機關能以合乎情理及公義原則來處理陳樞機事件。」

另聖公會牧師、立法會議員管浩嗚接受無線電視台訪問時，認為事件與宗教自由無關，初步聽到的情況顯示，應該與基金過往的事情有關。

他說，待事件有更多詳情後再作評論。（編輯：唐佩君）1110512

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