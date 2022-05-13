浙江移動手機用戶須登記 否則關閉境外接聽功能

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（中央社台北13日電）中國電信商「中國移動」浙江分公司近日發簡訊通知客戶稱，根據上級要求，為防境外電話詐騙，將默認關閉接聽國際及港澳台電話。若用戶需要接聽境外電話，必須在期限內進行確認登記。

綜合網路社群訊息，浙江移動11日起率先實施這項爭議新規，截至目前尚無其他電信商跟進。此前，中國3大電信商已分別應遼寧、河南、河北等地政府要求，默認關閉國際及港澳台的簡訊接收功能。

網路截圖顯示，浙江移動發簡訊通知客戶稱：「近年來境外詐騙電話案件頻發，為保護您的財產安全，根據上級主管部門要求，浙江移動全面落實國際及港澳台電話接聽功能按需開通工作，若您需要接聽國際及港澳台電話，請在5月20日前發送1219至10086進行確認登記，不登記或登記錯誤的用戶將分批次統一關閉國際及港澳台語音接聽功能。」

客戶發送1219確認登記後，浙江移動再傳簡訊稱：「您已確認保留國際及港澳台電話接聽功能，將會接聽所有來自國際及港澳台語音電話，可能會接聽到詐騙或垃圾電話，請仔細斟酌，注意風險防範。」

陸媒藍鯨財經今天報導引述中國移動浙江相關負責人證實確有此事，表示公司正透過簡訊形式分批次通知客戶。

對此，有大陸網友在微博發文譏稱中國「爭當第二個朝鮮」、「地球村是不是快到宵禁時段了」、「其實就不該有電話和網路！」

由於中國大陸詐騙電話氾濫，大多數網友在微博新聞討論串留言表達支持，要求普及全國；許多網友抱怨一週就接到數通詐騙電話。（編輯：楊昇儒）1110513