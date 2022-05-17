上海逐步解封 1萬多離境人潮湧向虹橋車站

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（中央社記者吳柏緯上海17日電）封城超過1個半月，上海終於等到分階段解封，部分聯外交通陸續開放，不少人迫不及待返鄉。據統計，近2天有約1.3萬人從虹橋火車站搭車離開上海，排隊人潮綿延數公里。

上海市政府宣布16日開始分三階段解封，力拼最晚在6月中下旬全面恢復正常生產與生活。第一階段解封上路首日，上海虹橋火車站的停靠列車增加，不少民眾趕往車站，準備踏上返鄉路。

澎湃新聞報導，16日、17日停靠虹橋火車站的列車單日增加至12班，相較於疫情嚴峻時單日4班，載運量顯著提升。而且由於車票有限，加上上海市內的公共交通也尚未恢復，因此不少人提早出發到車站等待或購票，使得從一早開始排隊人潮從車站裡一路綿延到站外，長達數公里。

報導引述虹橋火車站人員表示，16、17日從上海虹橋站出發的列車各有12班。每日載運的旅客達6000多人次。兩天下來，總計約1.3萬人自紅橋車站搭車離開上海。

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報導提及，雖然逐步解封，但目前進入車站前仍須查驗旅客當日車票、48小時內核酸陰性證明加上24小時內抗原檢測報告，或是24小時內核酸陰性證明，只有符合全部條件的旅客才能進入車站。這兩天仍有一些旅客因核酸報告過期、未做抗原檢測等原因而無法進站。

中國鐵路上海局集團公司16日表示，將密切關注疫情防控態勢和客流變化情況，全力做好開車準備，隨時增加運輸能力，保障全面復工復產。（編輯：邱國強）1110517