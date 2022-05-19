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疫情趨緩 港專家建議不再收緊防疫限制

2022/5/19 11:57
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（中央社記者張謙香港19日電）香港的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情近期保持平穩，有醫學專家為此建議當局，不必再收緊已放寬的防疫限制。

官方香港電台報導，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目上說，近日本地單日確診個案維持在200至300宗左右，即使稍後個案有所增加，比如增至500至600宗，甚至過千宗，但只要大部分患者的症狀輕微或無症狀感染，政府不必重新收緊防疫措施。

他說，現時只剩下58萬人未接種疫苗，接種了3劑疫苗的人也有48%，在當局集中力量強化老人接種疫苗之下，可以讓社會繼續復常。

第五波疫情發生至今，導致約120萬人染疫，以及約9000人死亡。近半月來，這一波疫情持續緩和，當局正逐步放寬防疫限制，令經濟民生走向正常。

自今天起，當局實施第二階段放寬社交距離限制，重新允許浴室及夜總會等場所恢復營業，酒吧也可以經營夜市，到凌晨2時；一般食店的經營時間從晚上10時延長至12時。

在第五波疫情趨緩後，港府已先後實施兩階段放寬社交距離措施，如果疫情不反彈甚至受控，不排除當局將會實施更多放寬措施。

在當局先後實施兩階段放寬社交距離限制後，目前到處重現生機，街上及地下鐵路人來人往，食店顧客眾多，有點像疫前景況。（編輯：呂佳蓉）1110519

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