港媒：廣西瞎造神 吹捧習近平引反感踢鐵板

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（中央社記者張謙香港20日電）中國廣西壯族自治區不久前參照文化大革命時期的「毛語錄」，出版「紅寶書」吹捧中國國家主席習近平，卻招致瞎搞個人崇拜的抨擊並引反感，隨即嘎然喊停，紅寶書全數回收。

據「星島日報」今天報導，近月來，廣西成為政治焦點，先是製播6集的「緊跟偉大復興領航人踔厲篤行」電視系列報導，自治區黨委會議更高喊要「永遠擁戴領袖、捍衛領袖、追隨領袖」。

隨後黨代表大會全體投票通過，最高領導人習近平當選中共20大代表，同時發起學習紅寶書的宣傅，彷彿又回到半世紀前的中國。

報導說，所謂紅寶書不過就是「習近平新時代中國特色社會主義思想『大家學』」系列的「口袋書」，由廣西南寧市委宣傳部編印，收錄習近平去年4月視察廣西的講話，以及對廣西的工作指示等。

報導指出，這本口袋書的設計樣式猶如文革時期的「毛主席語錄」，派發至學校、農村企業、醫院，而民眾手持口袋書擺拍的照片也在網上廣傳。

報導說，廣西官方此舉可能是希望在20大前凝聚基層民心並統一思想，但這種宣傅手法卻有「高級黑」之嫌。

根據中國搜尋引擎百度，高級黑是網路用語，以華麗幽默的詞彙有時披著學術的外衣，居心叵測刻意的「黑」，再就是極端化解讀黨的理想信念、宗旨、方針政策等，達到「黑」的目的。

星島日報報導引述海外分析指出，這令人警覺文革是不是會再現？還有個人崇拜？加劇知識分子等團體不必要的擔憂。

報導說，近日傳出廣西已下令回收並銷毀紅寶書，百度也找不到宣傳口袋書的照片和報導。

報導指出，這大概是外界的反應引起了宣傅系統的關注，出手叫停；地方官員瞎「造神」，只會引發民眾反感，而且不一定能夠穿上「護身甲」。（編輯：曹宇帆）1110520