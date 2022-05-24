攜程網創辦人微博被禁言 曾批封城減損人均壽命

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（中央社台北24日電）綜合陸港媒體報導，中國大型旅遊網站攜站創辦人、董事長梁建章昨天晚間起微博被禁言。先前，梁建章曾批評封城措施說，過度嚴防死守的防疫政策總體上會造成人均壽命的損失。

綜合北京新浪網、香港01報導，梁建章長期關注人口問題，他的微博暱稱為「梁建章-關注人口問題」，也形容自己是「一群關心推進人口政策改革的人」。

52歲的梁建章於1999年與他人共同創建攜程旅行網，於2000年至2006年、2013至2016年期間擔任執行長，並從2003年起兼任董事長。

COVID-19疫情爆發後，梁建章多次撰文表達觀點，並與其他中國專家發表抗疫分析報告。

北京清華大學教授李稻葵日前在一場論壇表示，中國過去兩年的防疫，相當於讓每個中國人的人均壽命增加了10天，並論述1%的人均消費增長能提高每年10天的生命。

梁建章則在「和李稻葵商確防疫政策的生命帳」一文中反駁李稻蔡「兩年抗疫人均增壽10日」的說法。

梁建章表示，過度嚴防死守的政策，造成總的人均壽命損失是「避免死亡的收益為1天，減去因經濟下降造成人均壽命損失5天，答案等於負的4天」。

他認為，依照上述計算，每個月就會損失4天的人均壽命，而李稻葵所指過去兩年成功攢下人均壽命增加10天盈餘的說法，可以說「幾個月的封城就會全都被還回去」。

他表示，零風險零感染固然是所有人都希望實現的理想目標，但從現實來說，應當追求的目標是在維持社會經濟正常秩序的前提下，將疫情控制在盡量低的水平。

他並批評，大量醫療資源投入疫情防控，對其他疾病的醫療資源投入就減少了，增加其他疾病的死亡率。（編輯：周慧盈/邱國強）1110524