上海疫情持續降溫 隔離區外又新增病例

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（中央社記者吳柏緯上海25日電）上海單日新增病例數再降，據通報，24日新增本土確診病例44例和無症狀感染者343例，共計387例。其中386例於隔離區中發現，另有1例無症狀感染者為隔離區外新增案例。

隨著全面解封的腳步接近，上海持續擴大疫情低風險的防範區範圍，截至24日，上海的疫情防範區共6萬1657個，涉及人口數約2146萬人。高風險的封控區1584個，涉及人口數約39萬人；管控區8058個，涉及人口數約138萬人。

根據上海市衛健委發布，24日新增本土確診病例44例和無症狀感染者343例，其中32例確診病例為既有無症狀感染者轉變，12例確診病例和342例無症狀感染者在隔離管控中發現。

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通報指出，嘉定區在隔離區外新增1例無症狀感染者，已經緊急處置並進行調查。同時將這名病例居住的社區提升至中風險地區。

在疫情趨緩同時，上海的復工復產計畫持續加速，24日晚間上海市住建委與市發改委共同發布了第二批「上海市重大工程建築工地復工復產白名單」，涉及項目共27個，涵蓋先進製造業、醫療衛生、生態環保、交通運輸、能源保障等領域。（編輯：曹宇帆）1110525