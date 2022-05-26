拚經濟重於防疫？ 中國增加國際客運航班

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（中央社台北26日電）中國國務院近日指示有序增加國際客運航班後，據陸媒報導，已有3家航空公司收到中國民航局新增的國際航班額度配置，這也代表此前為防疫祭出的「五個一」政策進一步被打破。

此前為防COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情輸入，中國民航局宣布，2020年3月29日起，國際客運航班縮減為「一國僅限一家航空公司、一週僅限一條航線一個航班」，被稱為「五個一」政策；當時中國每週國際航班被大幅縮減至134班以內。

新華社23日發布，中國國務院總理李克強近日主持召開常務會議，進一步部署穩經濟一攬子措施。會議決定，實施6方面33項措施，其中包括「有序增加國內國際客運航班，制定便利外企人員往來措施」。

據第一財經今天報導，國常會後，3家國內航空公司收到了民航局新增國際航班的額度配置，往返更多國家的增班將在與外國民航主管部門溝通達成一致後逐步公布。

報導稱，這意味著，自2020年3月開始實施的控制國際航班總量的「五個一」政策進一步被打破，更多國際航班有望恢復。

目前獲得中國民航局新增國際航班額度配置的有南方航空、國際航空和海南航空。

南航獲得往返吉爾吉斯斯坦、塔吉克和土耳其的新增航班額度，其中到前兩個國家的航班在疫情後一度斷航。

國航獲得往返白俄羅斯和阿拉伯聯合大公國的航班配置額度，到這兩個國家的航班曾在2021年9月被縮減。

海航獲得往返義大利的新增航班額度，此前國航已恢復一班往返義大利的航班。

報導引述多名國內航空公司內部人士透露，的確聽說民航局準備增加更多國際航班，落實近日國務院常務會議的決定。

報導也提到，在國際航班有望進一步增加的同時，中國駐多國大使館近日也放寬了赴中人員行前檢測要求，其中最明顯的變化是不再要求任何血清抗體檢測，以及取消對既往感染史人員肺部CT或X光的檢查，部分領區改為行前48小時內接受「雙核酸」檢測。

報導引述民航專家林智杰建議，在入境人數增加的情況下，要做好入境隔離管理，避免引發本土傳播，同時優化目前的航班熔斷政策，如果Omicron時期還按過去原始病毒株的熔斷標準，熔斷的航班肯定會多。

不過中國迄今禁止公民出國旅遊探親，雖然鬆綁國際航班，但預料增加有限。（編輯：楊昇儒/李雅雯）1110526