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美參議員達克沃絲見蔡總統 重申美國與台灣站在一起
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魏鳳和將赴香格里拉會議 美中防長對話受矚

2022/5/31 13:23
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（中央社台北31日電）中國國防部長魏鳳和將出席新加坡香格里拉會議，並以「中國對地區秩序的願景」為題在大會發言；在美國總統拜登表態願在中國對台動武時軍事介入後，美中防長是否在新加坡會面受矚。

中國國防部官方微博「國防部發布」今天表示，國務委員兼國防部長魏鳳和將於6月8日至12日應邀出席第19屆香格里拉對話會並訪問新加坡。

魏鳳和將以「中國對地區秩序的願景」為主題在大會發言，全面介紹中方堅定踐行真正的多邊主義、維護地區和平穩定、推動構建人類命運共同體的政策理念和實際行動。

文中指出，魏鳳和另將會見有關國家代表團團長，就國際和地區形勢及雙方防務安全合作等進行交流。

外界矚目，魏鳳和此行是否會與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）會面，在美中因台灣緊張加劇之際，奧斯汀與魏鳳和若會面別具意義。

美國總統拜登（Joe Biden）日前表示，若中國對台動武，美方願軍事捍衛台灣。拜登事後重申，美方對台戰略模糊政策並未改變。

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中國外交部則敦促美方恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，恪守有關不支持「台獨」的重要承諾，在台灣問題上謹言慎行，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤訊號，以免對台海和平和中美關係造成嚴重損害。

在拜登發言後，中共共軍東部戰區證實，近日在台灣周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，「這是對近期美台勾連活動的嚴正警告」。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1110531

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