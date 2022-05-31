鄭永年：IPEF很虛 中國要爭取國際規則制定權

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北31日電）中國政治、國際關係學者鄭永年表示，美國發起的印太經濟架構（IPEF）很虛，不必過於擔心。中國可透過內部大循環形成規則統一的超大規模市場，使中國規則走向世界，爭取國際規則制定權。

香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院長鄭永年日前接受深圳衛視專訪時，作上述表示。

深圳衛視30日報導，鄭永年直指，中國不用懼怕美國透過IPEF加強經濟領域中美競爭，因為其未具有實質性權利讓渡，經濟競爭最終決定仍是經濟實力。中國正在進行以制度型開放為核心的「第三次開放」，規則決定了生產力，成為世界強國的關鍵，就是要成為「國際規則制定者」。

鄭永年表示，IPEF對於東協國家吸引力在於美國市場，但從前總統川普（Donald Trump）喊出美國優先到現在拜登（Joe Biden）的「中產階級外交」，本質都只是為了美國自身利益。IPEF不含減稅措施和市場准入安排，「這樣一個只強調規則方面的義務，卻沒有實質性權利讓渡的框架能開放到什麼程度」，東協國家心裡有數。

「IPEF很虛」。鄭永年強調，對於美國試圖在亞太區域與中國在經濟領域加強競爭，中國不必過於擔心。中國是現在世界上最大的單一市場，中國跟東協的經貿關係越來越緊密，這是個大趨勢。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

鄭永年說，中國可透過提升內部大循環的品質，形成市場規則統一的超大規模國內市場，再透過外迴圈讓中國規則走向世界。這個參與國際規則制定的過程，也是中國向世界表明中國與西方的規則和智慧是可以對接的。

他建議，「粵港澳大灣區」必須首先統一規則標準，在第三次開放中扮演領頭羊角色。這也符合「中共中央、國務院關於加快建設全國統一大市場的意見」中提到，鼓勵粵港澳大灣區等區域在維護全國統一大市場的前提下，優先展開區域市場一體化建設工作部署。（編輯：李雅雯/邱國強）1110531