學者：拜登擬建溝通危機機制 北京至今興趣缺缺

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（中央社台北1日電）中國外交部長王毅稱，中美關係不能再惡化，美國學者沈大偉則指出，與北京溝通風險與危機，總統拜登政府列為優先，但到目前為止，北京方面對於此類機制沒有表達興趣。

沈大偉（David Shambaugh）是喬治華盛頓大學（George Washington University）艾略特國際事務學院（Elliott School of International Affairs）席格爾亞洲研究中心（Sigur Center for Asian Studies）政治學與國際關係學教授。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）日前針對美國的中國政策發表演說，地點就是在喬治華盛頓大學，這位被中國外交學院列為「知華派」專家的美國學者，當時也是聽眾之一。

據「中美聚焦」（China-US Focus）網站5月31日刊登他分析布林肯演說的文章，沈大偉表示，布林肯在演說中指責北京「日益脅迫」台灣，並且對於可能發生意外衝突的危險感到擔憂。

布林肯說，「與北京的危機溝通和降低風險措施，我們已列為當務之急」。沈大偉指出，這向來是拜登政府的優先，但目前為止，北京方面對此類機制沒有表達興趣。

王毅昨天藉由「基辛格（季辛吉）與中美關係」研討會發表視訊談話稱，「中美關係不能再惡化下去了，必須做出正確抉擇」，並說若美國在「台灣問題不斷開倒車，將從根本上破壞台海和平，最終必將殃及自身」。

沈大偉表示，拜登日前訪東京期間雖出人意料聲稱，美國承諾在台灣遭受中國攻擊時以軍事干預護台，但布林肯在演說中則是重申一中政策、台灣關係法、三個聯合公報和六項保證。

他說，布林肯還明確表態，「我們不支持台獨」，這是非常重要的政策重申。

沈大偉指出，儘管布林肯這篇演說姍姍來遲，但值得歡迎，正如他自己最後所說，「中國構成的挑戰，規模和程度對美國外交可說是前所未有的考驗」。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110601