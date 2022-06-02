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香港新增確診升高 官方懷疑有人虛報

2022/6/2 18:10
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（中央社記者張謙香港2日電）香港今天新增489例COVID-19確診病例，稍低於昨天的505例。但連續兩天都超過400例，是近期新高，當局不排除有人虛報。

綜合本地媒體報導，衛生官員今天下午在記者會通報，新增489例當中，65例為境外移入，其餘為本土病例。此外，過去一天再有1名確診病患死亡。

近半月來，本地每天新增確診數在200、300例之間，疫情一直持平，但最近兩天的單日確診數都超過400例。

據報導，當局不排除有人虛報染疫，因為每天有不少市民向當局聲稱自行檢測時呈陽性，但在官方檢驗中心測試時，卻呈陰性。官員再次提醒，任何人提供虛假及誤導資料即屬犯罪。

香港1日起實施新防疫措施，規定只有接種3劑疫苗的市民才能進入餐廳、電影院等室內文體娛場所，但曾染疫的人可豁免接種第3劑疫苗。

據報導，衛生當局近日為快篩陽性個案覆核時，發現假陽性個案比例由過往的7%，上升1成多至3成多，不排除因應疫苗通行證實施，部分市民想追回呈報2至3月時感染資料，以取得康復紀錄。

警方表示，接獲5宗相關部門轉介，案件交由網絡安全及科技罪案調查科接手調查，至今共有3人被捕。（編輯：楊昇儒）1110602

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