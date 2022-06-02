海南前常委童道馳受賄12億元 一審被判死緩

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（中央社台北2日電）具有美國智庫博士學位的中共海南省委前常委、三亞市委前書記童道馳，今天被深圳法院依受賄罪、內幕交易罪一審判處死刑，緩期2年執行。他被控受賄人民幣2.74億餘元（約新台幣12億元）。

央視新聞報導，廣東省深圳市中級法院2日一審公開宣判童道馳受賄、內幕交易一案，依受賄罪判處死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；依內幕交易罪判處有期徒刑2年，並處罰金400萬元。

據報導，童道馳當庭表示服從法院判決，不上訴。

法院經審理查明，2004至2020年，童道馳利用擔任中國證監會、海南省委常委、三亞市委書記的職務便利以及職權或者地位形成的便利條件，為有關單位和個人在公司上市、企業經營、融資借款、職級晉升等事項上提供幫助，直接或透過其特定關係人非法收受他人給予的財物共計折合2.74億餘元。

2006年8月至2007年4月，童道馳在擔任中國證監會發行監管部副主任期間，獲悉相關股票內幕訊息後，指使其近親屬及關係密切人員在相關訊息尚未公開前買入相關股票共計3165萬餘元，非法獲利共計338萬餘元。

法院認為，童道馳的行為依法構成受賄罪、內幕交易罪，受賄數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，給國家和人民利益造成特別重大損失，論罪應當判處死刑。

鑑於童道馳到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的大部分受賄事實及內幕交易事實，內幕交易罪構成自首，認罪、悔罪，積極退贓，受賄所得贓款贓物及內幕交易的非法所得已全部追繳，具有法定、酌定的從輕或者減輕處罰情節，對其所犯受賄罪判處死刑，可不立即執行，對其所犯內幕交易罪，可從輕處罰。

現年55歲的童道馳具有顯赫學經歷，1994至1999年赴美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）國際部亞太研究中心擔任研究員，同時在研究生院政策分析專業在職學習，獲得政策分析博士學位。

1999年，童道馳進入世界銀行（WB）總部工作，擔任企業發展部公司治理局公司治理專家；2000年回中國在證監會工作14年，其後歷任商務部部長助理、湖北省副省長等職。

2018年，童道馳任海南省委常委、三亞市委書記。2020年12月2日，他涉嫌嚴重違法違紀被查落馬。（編輯：楊昇儒/）1110602