布林肯談六四事件33周年 稱勇者不會被遺忘

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在六四事件33周年前夕，向當年在中國天安門廣場遭軍事鎮壓的民運學生示威者致敬，說「這些勇者不會被遺忘」。

香港警方今天封閉了維多利亞公園部分區域。1989年，在北京要求政經改革的和平示威慘遭軍人暴力鎮壓，香港維園每年都有燭光守夜活動，紀念當年鎮壓受害者。

法新社報導，布林肯發表聲明說：「今日，爭取民主和自由的奮戰仍在香港持續產生共鳴，中華人民共和國和香港當局卻禁止舉辦紀念天安門廣場大屠殺的年度守夜活動，意圖抹煞這段歷史記憶。」

布林肯表示：「針對中華人民共和國在香港、新疆和西藏等地實施的暴行和侵犯人權作為，美國會持續大聲疾呼並推動究責。」

他說：「對於中國人民和那些持續對抗不公不義、尋求自由的人們，我們不會忘記六四。」

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中國大陸幾乎完全禁止公開紀念天安門事件。半自治的香港過去還能舉辦大規模的六四紀念活動，直到北京2020年推動實施港版「國家安全法」以阻止民主示威後，天安門紀念活動迅速轉往地下發展。

全球各地4日將舉辦紀念天安門事件的守夜活動，人權團體「國際特赦組織」（Amnesty International）也於20個城市協調舉辦燭光守夜，「要求伸張正義並聲援香港」。在天安門事件中遭殺害的和平示威者人數迄今不明。（譯者：陳怡君/核稿：曾依璇）1110604