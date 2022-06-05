端午假期過後 北京開放餐廳內用正常上班

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（中央社台北5日電）北京將在端午節假期過後放鬆防疫政策，今天宣布除了豐台區與昌平的局部區域外，明天開始其它區域恢復正常上班，餐廳開放內用；另規定，進入公共場所須持72小時內核酸陰性證明。

據北京日報報導，當地政府決定，從6月6日起，除豐台區全域及昌平區部分區域外，全市其它地區進一步分區分級動態實施社會面防控措施。

這些措施包含，餐飲經營單位開放內用服務，但要控制人流密度；對於封（管）控區等重點涉疫區域，在充分評估、符合條件後及時解封；居家辦公地區調整為正常上班。

公交（車）、地鐵、計程車等公共交通正常營運，加強公共交通防疫體系建設，逐步推進公交、地鐵查驗72小時內核酸陰性證明；市民進入各類公共場所、單位、樓宇、社區（村），乘坐公共交通工具，參加有組織的聚集性活動，須持72小時內核酸陰性證明。

此外，要保持全市常態化核酸篩查力度，對快遞、外賣、冷鏈、市場、家政保潔、交通運輸、裝修裝卸以及平房區、城中村、機場周邊等重點行業、場所、區域人員，繼續按照當前頻次開展核酸篩查。

中小幼分期分批梯次返校，中小學其它年級學生13日返校，幼稚園幼兒20日返園。此前，2日時北京市非涉疫高三學生已可返校。

北京市官員昨天表示，當地COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情歷經一個多月後，總體持續穩定向好，整體進入「掃尾」階段。不過，由於北京豐台區出現社會面疫情，因此該區延長提級防控措施時間。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1110605