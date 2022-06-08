上海疫情後搶人才 世界前50大學留學生直接落戶

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（中央社台北8日電）上海市近日公布，世界排名前50大學留學生回國後，在上海全職工作可直接落戶，被視為有助COVID-19疫情後搶人才；網友則不解，一邊說退出世界大學排名，另一邊又依世界排名送上海戶口。

上海過去2個多月歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）嚴格封控，影響經濟活動以及人才流失，「上海市人力資源和社會保障局」近日公告，為進一步促進復工復產，發揮人才工作服務經濟社會發展的積極作用，發布「關於助力復工復產實施人才特殊支持舉措的通知」。

這項「通知」指出，將加大引進世界名校留學生力度，在符合留學生落戶基本條件的基礎上，畢業於世界排名前50名大學者，取消社會保險費繳費基數和繳費時間要求，全職在上海工作後可直接申辦落戶。

至於世界排名51至100名大學的留學生，在上海全職工作並繳納社會保險費滿6個月後可申辦落戶。

世界排名前50名、前100名大學如何進行認定？每日經濟新聞今天報導，上海市人社局表示，由相關主管部門參照英國泰晤士報高等教育特刊（THE）、美國新聞與世界報導（U.S. News & World Report）、英國高等教育調查機構（QS）、上海軟科世界大學學術等發布的排名進行認定，具體以落戶申報系統內名單為準。

上海是中國最先進城市，其落戶門檻也是數一數二的嚴格，包括居住得滿一定年限，期間還要有保險並繳稅，很多普通人難以達到這個要求；擁有高技術背景等人才相對容易。

取得上海戶籍後可以享有在上海市買房、車牌以及子女教育的門票，因此在上海工作的人想盡方法、努力爭取。

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不過，由於近期中國人民大學等多所大學才剛宣布「退出」國際大學排名，媒體當時引述一名知情人士說，「中國人民大學等高校退出所謂的國際大學排名，反映了中國大學、中國教育、中國文化的自主性和勇氣」。

因此有網友發文表示，人民大學、南京大學和另外幾個學校不是剛退出世界排名來著嗎。另一名網友說，一邊說退出世界排名，一邊又按照世界排名送上海戶口，這個排名到底算什麼。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110608