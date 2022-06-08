馬斯克示警：中國出生率降 恐將面臨人口崩潰

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（中央社台北8日電）美國電動車大廠特斯拉（Tesla）創辦人、億萬富豪馬斯克在推特發文示警，中國恐將浮現「人口崩潰」的危機。特斯拉自2019年進軍中國，目前正意圖擴大在當地的經營版圖。

綜合香港「南華早報」（SCMP）等媒體7日報導，馬斯克（Elon Musk）就英國廣播公司（BBC）分析中國人口將持續衰減的報導，6日在推特發文指出：「許多人以為中國仍執行一胎化政策。」

他說：「儘管已實施三胎化政策，中國去年出生率創下歷來最低！就目前的出生率，中國每個世代的人口將減少40%！人口崩潰。」

當前中國快速高齡化且勞動力萎縮，面臨最嚴峻的人口危機，去年出生率創下新低紀錄，總計新生兒數1060萬，也是中共1949年建政以來最低。

而馬斯克的示警正值中國當局力圖恢復投資人信心及重振經濟之際，此前因採取嚴格遏止COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的防疫措施，過去數月造成生產力重挫並損及民眾結婚生子的意願。

全球化智庫（CCG）特邀高級研究員黃文政表示：「馬斯克的示警不無道理，我和我的同儕預估，未來10年人口持續大幅衰減，若政府心態不改又不認清人口是國家競爭力的關鍵，衰減的趨勢將無可挽回。」

過去數十年中國實施一胎化政策，同時認為人口過剩對中國的糧食生產，以及政府發展經濟的能力，構成重大挑戰。

不過2016年，當局頒布兩胎化取代一胎化，又因2020年人口普查發現出生率低，擔憂長此下去不利經濟發展，去年5月又改一對夫妻可生三胎。

儘管如此，許多人口學家仍感到失望，他們認為中國政府不願全面廢止生育配額制，並揣測當局仍意圖控制新生兒數。

根據國家統計局，中國號稱人口超過14億，而2021只淨增長48萬人，與10年前常見的動輒800萬人相比，48萬不過就是個零頭。

澳洲維多利亞大學（Victoria University）政策研究中心研究員彭秀建（音譯，Xiujian Peng）表示，今年中國人口將出現1959至1961年大饑荒以來首次的有減無增。

彭秀建是透過串聯媒體與學界的非營利平台The Conversation發表文章論及上述分析，英國廣播公司予以轉載。

黃文政則說，疫情更加劇中國人口益衰的趨勢，估計200萬人延緩或放棄生養小孩，並說：「解決這個問題，政府必須全面改革獎勵制度，給予夫妻住房和補助，便於他們無後顧之憂養育更多下一代。」

固然因都市化及女權抬頭，以致生育率降低是當前亞洲各國的趨勢，但是中國近年來卻是驟降，若干原因來自於養小孩所費不貲及其他方面的壓力。

中國當局已頒布若干改善措施，包括部分省市給予天數更多的產假，並且自今年元月起，照護3歲以下嬰幼兒子女的納稅人，可享每名嬰幼兒每月人民幣1000元（約新台幣4400元）的個人所得稅標準扣除額。

不過看在黃文政眼裡還是覺得中國當局做得不夠：「政府應立即採取行動，否則人口崩潰將迫在眼前，損及投資人的意願，並最終導致經濟和科技崩盤。」（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110608