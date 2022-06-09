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中國國新辦主任徐麟接掌廣電總局

2022/6/9 11:40
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（中央社台北9日電）中國廣電總局昨天召開迎接中共20大重點電視劇創作暨現實題材電視劇創作工作推進會，中宣部副部長、國家廣播電視總局黨組書記、局長徐麟出席會議並講話，顯示徐麟已接掌廣電總局。

廣電總局官網昨天公布了上述會議及徐麟出席並講話的消息。徐麟是接替將滿65歲的聶辰席，出任國家廣播電視總局黨組書記、局長。

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星島日報今天報導，59歲的徐麟曾任上海市民政局局長、市農業委員會主任，市委常委、浦東新區區委書記、上海市委宣傳部長等職，2015年出任中央網信辦副主任，翌年升為主任；2018年擔任國務院新聞辦主任，成為先後執掌網信辦、外宣、廣電的宣傳大員。

徐麟昨天在會上指出，電視劇行業要牢牢把握現實題材電視劇創作的正確方向。要進一步增強責任感使命感，找準自身在時代大勢中的定位、在藝術長河中的航標，義不容辭擔當起構築中國精神、中國價值、中國力量的歷史責任。（編輯：周慧盈/唐佩君）1110609

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