中國振興經濟政策重企業 分析：難推動消費復甦

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（中央社記者吳柏緯上海9日電）中國近期推出一系列政策，盼能振興產業並穩定受疫情衝擊的經濟情勢，同時刺激消費。然而分析認為，目前中國相關的政策側重於企業和基礎設施，不足以推動消費支出的復甦。

今年上半年，中國多地再次受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情襲擊，多個主要工業與商業城市接連採取嚴格的防控措施，甚至是封城，對於經濟活動造成明顯衝擊。因此，在疫情趨緩之後，近期中國官方接連發布大大小小的穩經濟、促成長政策。

分析認為，中國的主要政策著重於企業和基礎設施，針對民間消費所提出的代金券、汽車購買補貼和數位人民幣支付，與全球其他大型經濟體的振興措施相比，力度仍有一段差距。

根據路透社報導，中國目前正在重新調整，擺脫對出口和投資的嚴重依賴。在今年第1季，消費支出占中國經濟成長的2/3，而前述的這些振興措施不足以推動消費支出復甦。

報導提及，限制中國消費力道反彈的因素不僅是封鎖期間造成收入減少，還有擔憂工作不保與對防疫政策不確定性的憂慮。同時，官方對於「把更多的資金以更快的方式放入消費者口袋」的政策，保持沉默。

報導分析，這一次中國的情況將更模糊，一度快速成長的房地產和科技業正在處於搖擺不定，長期的工作壓力同時削弱了報復性消費的動能。一般來說，報復性消費會出現在封控措施放鬆的時候。

報導引述統計資料指出，中國4月的整體零售額年減11.1%，這是自兩年前COVID-19疫情首次在武漢爆發以來最大的降幅；中國4月的城鎮失業率升至6.1%，為2020年2月以來最高。隨著畢業生進入勞動力市場的人數創歷史新高，一些經濟學家預估就業情況還會更加惡化。

消費動能下滑，直接引起「中國是否應該採取更直接的措施支持消費者」的辯論。

報導說，中國面臨財政限制，加上擔心現金補貼政策最終都會進入儲蓄帳戶，而不是花掉，因此一直不願採取與已開發國家類似的現金發放來刺激消費。相反，中國公布了「穩經濟的一攬子政策」，以幫助受疫情打擊的企業和刺激投資，但鼓勵購買車和家電的措施有限。（編輯：唐佩君）1110609