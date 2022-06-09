英國QS世界大學排名 北大清華創新高

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（中央社台北9日電）英國高等教育調查機構QS今天發布最新世界大學排名，北京大學排名第12、北京清華大學第14，均創新高。QS稱，中國大學對COVID-19研究做出傑出貢獻，發布具有高影響力、高引用率的研究。

英國高等教育調查機構Quacquarelli Symonds（QS）9日在官方微博發布「2023世界大學排名」，北京大學在中國排名最高，較前次調查上升6名，至世界排名第12，清華大學則上升3名至世界排名第14，均創歷史新高。

QS指出，這兩所大學的顯著優勢歸功於論文引用數和師生比例等指標的提升。

根據QS網站說明，今年的排名為有史以來規模最大，共有1418所大學上榜，中國有71所大學上榜，數量為世界第3，僅次美國201所及英國90所。

排名主要以6項指標評估，包括學術聲譽、雇主聲譽、師生比、論文引用率、國際教師比例及留學生比例。

QS進一步解讀中國大學排名表現，指排名上升的大學數量多於下降，「對全球新冠肺炎的研究做出傑出貢獻，發布具有高影響力、高引用率的研究」、研究能力抵消了其他指標的下降。

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QS高級副總裁索特（Ben Sowter）表示，過去10年，沒有任何高等教育體系像中國這樣有顯著提升。直到2018年，世界前20名當中還沒有一所中國大學。但由於一致的政府投資和強大的制度戰略，中國的大學獲得了全球認可和世界領先的研究生產力。

據QS官網，新加坡國立大學是亞洲表現最好的大學，連續第5年位居世界第11位。台灣表現最好的是國立台灣大學，排名第77。（編輯：唐佩君/楊昇儒）1110609