等監管點頭 外媒：螞蟻最快下個月在港重啟IPO

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（中央社記者吳柏緯上海10日電）即便螞蟻科技集團與中國官方於9日晚間接力否認有啟動IPO的計畫，然而據外媒報導，螞蟻在香港、上海的IPO程序已進入最後階段，只要監管部門點頭放行，最快下個月就會重啟。

隨著中國逐步放鬆針對科技巨擘的監管措施後，螞蟻科技集團將要重啟首次公開發行（IPO）程序的風聲就一直沒有停過。9日晚間螞蟻科技集團發布公告否認啟動IPO計畫，中國證監會隨後也發布公告指「沒有進行這方面的評估和研究工作」。

在企業與官方接力否認後，路透社隨即再發布相關報導，引述2名知情人士透露，中國官方已初步批准螞蟻集團重啟IPO，並形容「是到目前為止，最明確放寬科技領域監管的訊號」。

報導提及，螞蟻計劃最快下個月在上海和香港提交初步招股說明書。

近日針對重啟IPO一事，媒體、市場人士與企業、中國監管部門的說法分歧，市場處處有風聲但官方急於否認，報導引述知情人士分析，認為此事敏感，螞蟻集團需要等待中國證監會點頭，並針對招股說明書繳交的具體時間與內容進行指導後，才會鬆口。

報導指出，目前中國證監會和中國國務院新聞辦公室均回應此事。

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報導並分析，隨著螞蟻集團的IPO程序推進，可能也象徵阿里巴巴創辦人馬雲在「一定程度上復甦」。從2020年底，螞蟻的IPO被喊停後，馬雲一直保持低調，幾乎未在公眾面前露面。

報導引述位在倫敦的資產經紀服務商Equiti Capital的市場分析師麥登（David Madden）表示，中國正藉由放鬆監管以抵銷封控帶來的影響，「由於封控，近期中國任何的數據表現都很糟，他們最不想看到的就是這個問題加劇。在接下來的3到6個月內，可望看到中國放寬監管措施」。（編輯：曹宇帆）1110610