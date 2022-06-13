香港明報：中共20大須探討打擊黑幫新辦法

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（中央社記者張謙香港13日電）香港明報今天指出，儘管北京方面去年宣布掃黑除惡取得勝利，但河北唐山市近日發生的黑幫調戲及毆打婦女一事，反映出中共20大需要探討打擊黑幫的新思維、新機制。

唐山近日發生的黑幫調戲和毆打婦女一事，日來備受香港媒體關注，明報就此發表社評指出，在事件中，黑幫手法殘暴，在眾目睽睽之下肆無忌憚，引起舉國譁然。

社評質疑黑幫目無法紀背後的保護傘。

文章表示，唐山公安已拘捕嫌犯，但有關方面指示案件由另一個市的公檢機關處理，表面上是避嫌，但也令人懷疑，唐山公安機關有包庇黑幫之嫌。

社評表示，2019年，北京方面在全國範圍內發起「掃黑除惡專項鬥爭」，打掉涉黑組織3644個、惡霸犯罪集團1萬1675個；抓獲疑犯23.7萬人，追緝逃犯5768人，4萬3144人投案自首。

在掃黑除惡運動結束時，中國國家主席習近平出席大會並表示，「徹底打擊了黑惡勢力的囂張氣焰，黑惡犯罪得到了根本遏制」。

但社評指出，掃黑除惡除了要法辦罪犯，還要取信於民，即公安要秉公辦理，認真調查各種檢舉，在打擊黑幫之餘，讓民眾覺得正義得到伸張。

然而，唐山打人事件，黑惡勢力的兇狠手段，令人毛骨悚然，而公安機關的處理手法又讓人懷疑保護傘才是罪魁禍首。

社評認為，如果貪污腐敗不根除，嚴打和掃黑除惡運動也無法杜絕黑惡勢力橫行於市，百姓安全也無法得到保障。

社評表示，近年大陸多個大中城市管束公安機關的政法委書記落馬，顯示北京中央對於在公檢法機關肅貪倡廉方面的決心與魄力，但對於基層公安機關違法亂紀的做法，仍然鞭長莫及。

因此，社評指出，即將舉行的中共20大，需要提供一個既能肅貪倡廉又可以解決黑惡勢力橫行的新思維、新辦法。（編輯：周慧盈）1110613