中國商務部長：WTO改革應保障發展中成員權益

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（中央社台北13日電）中國商務部部長王文濤12日表示，世貿組織（WTO）改革應使全體成員受益，保障發展中成員合法權益。另指中方支持WTO早日就COVID-19疫苗智慧財產權豁免達成共識。

WTO自12日起在瑞士日內瓦召開第12屆部長級會議（MC12），討論議題包括受俄烏戰爭威脅的全球糧食安全、過度捕魚，以及公平取得COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的管道等。

據中國新聞網今天報導，王文濤在會中表示，WTO改革應促進經濟全球化，透過規則更新和機制保障，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展；改革應使全體成員受益，保障發展中成員合法權益。

王文濤指，中方願與各方攜手合作，推動MC12在疫情應對、糧食安全等領域取得成果，推動WTO在世界經濟復甦中發揮更大作用。

他提到，中國是國際抗疫合作的重要貢獻方，已經向120多個國家和國際組織提供超過22億劑COVID-19疫苗。中方支持WTO早日就COVID-19疫苗智慧財產權豁免達成共識，中國願作出貢獻。

王文濤表示，中國經濟韌性強、潛力足、長期向好的基本面沒有改變。中國正在加快構建新發展格局，堅定不移推動高水平對外開放，必將給世界帶來更多市場機遇、增長機遇、合作機遇。

歐盟和美國經常抱怨中國在全球貿易體系利用開發中地位享盡好處，且政府強力對經濟、產業下指導棋，造成不公平競爭，而WTO機制對中國束手無策。

美國貿易代表署今年2月曾向國會遞交關於中國世貿組織年度報告，指控中國未採取行動接受WTO與其規則所依循的市場導向原則，這對世界各地勞工與企業造成嚴重傷害。（編輯：唐佩君/呂佳蓉）1110613