救經濟 中國掀新一輪逾兆元重大基建開工熱潮

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（中央社台北13日電）為救經濟，中國掀起新一輪重大基礎建設開工熱潮，金額達人民幣數千億元（約新台幣數兆元），各地並為此加速發債。分析表示，在消費疲弱及外需回落下，基建成穩增長穩投資的著力點。

上海證券報13日報導，隨著中國政府一系列穩投資政策舉措密集出台，多地正掀起新一輪重大基建開工熱潮。

報導指出，光是雲南、貴州、四川等地集中開工的一批重大項目，總投資規模達人民幣數千億元，項目主要涵蓋民生補短板、基礎設施和城市更新、產業升級等領域。

如河北石家莊5月23日舉行第2季重點項目集中開工活動，涉及574個重點項目，總投資人民幣834.3億元（約新台幣3683億元）；6月6日上海臨港新片區（南匯新城）第2季重大項目集中開工，共涉及11個項目，總投資額約人民幣118.7億元；山東青島積體電路產業園在6月9日有10個重點項目集中開工，總投資人民幣201億元。

據上海證券報不完全統計，截至5月底，全國重大項目當年計劃投資超過人民幣12.5兆元；20多個省份當年計劃投資約10兆元，年增10.1%。

報導指出，最近中國政府在多次重要會議都強調全面加強基礎設施建設，5月底中國國務院要求加快論證成熟的水利工程項目、交通基礎設施投資及城市地下綜合管廊的建設，以穩定和擴大民間投資。

報導表示，作為基建重要資金來源，中國政府也加速發行專項債。據不完全統計，截至6月10日全國新增專項債發行達2.1兆元，占全年新增專項債務限額的58.6%。

根據中國政府安排，要加快今年已下達的3.45兆元專項債券發行使用進度，在6月底前基本完成發行，8月底前基本使用完。這意味餘約1.3兆元新增專項債將基本在6月完成發行，創近年來單月發債規模新高。

報導指出，除了專項債，其他支持重大工程的資金也在快速到位。先前召開的中國國務院常務會議提出，為支持建設基礎設施，要調增政策性銀行8000億元信貸額度。今年財政預算內的投資資金是6400億元，比2021年略增。

報導引述中國財政預算績效專委會副主任委員張依群表示，中國政府會在第3季進一步加快發債，並進入新的發行使用高峰，全力推動以新基建為主的重大基建項目開工。

中國國務院發展研究中心宏觀經濟研究部研究員張立群分析，再次將基建作為擴大內需的重要抓手，是既考慮當前、又考慮長遠的戰略性、綜合性部署。未來整個基建投資力度會顯著增強，趨勢已明朗。

他又指，今年的專項債規模不小，連同商業銀行資金及各種社會資金，預計今年全年的基建投資增速應達兩位數。

中國首席經濟學家論壇理事王軍表示，在消費疲弱、外需回落的背景下，目前穩增長穩投資的著力點無疑是基建，而適度超前展開基建，尤其是推動「十四五」規劃重大工程建設項目盡快開工，並形成實質工作量，至關重要。（編輯：陳沛冰/邱國強）1110613