專家：中國房地產業隱現「國進民退」趨勢

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（中央社台北15日電）有政府資金背景的國企和央企近期搶進中國房市，專家說，這顯示中國房地產業可能出現「國進民退」的趨勢；也有分析指這只是政府出手以避免房企債務風險擴大的短期現象，絕非長期趨勢。

陸媒第一財經日前引述房地產平台克而瑞的數據報導，曾在土地拍賣市場大肆收購的民營房企，1至5月拿地比率僅占1成，國企和央企反成今年土地市場的「頂梁柱」，其中得標金額前50名的房企中，國企及央企的比例達74%，相對於民企，優勢明顯。

地產平台樂居財經近日也表示，「國家隊」已是近期競標北京與上海等地土地拍賣的主力。以北京為例，據不完全統計，參與本月初大規模土拍的房企共計30家，但其中民企僅4家，占比不到2成；以競標結果看，包含華潤置地、中建等央企與國企都收獲豐碩。

美媒華爾街日報稍早前則聚焦廣州市報導，當地於5月初的首輪集中供地拍賣會共釋出18塊住宅用地，最終成交17宗，其中國企、央企及地方政府的投融資平台共拿下14宗，顯示中國房產市場出現「國進民退」現象。

華爾街日報引述榮鼎集團（Rhodium Group） 的分析指出，國企開發商約占中國房地產行業整體銷售額的15%至25%；近期透過炒底，逢低買入優良資產，目的在增加自身收益，而非拯救民企。

香港大學金融學講席教授陳志武預測，中國民營房企遭不斷擠壓，兩年內恐被擠出市場。

美國之音引述陳志武表示，中國國企雖普遍給人缺乏效率、創意和市場反應太慢的形象，但中國房地產業正面臨許多不利因素，包括嚴苛的清零政策、經濟下行以及地產龍頭恆大等企業陸續爆發債務危機，加上民營房企也面臨銀行及政府資金取得不易等困境，中國房市「國進民退」的趨勢恐將持續，而且國企和央企開發商在中國房產銷售所占比率也可能激增至8、9成。

但青島大學青島財富管理研究院院長易憲容認為，近期房市的國進民退趨勢只是短期現象。

易憲容表示，去年中國房地產銷售額達人民幣17兆餘元，絕非國企或央企有能力壟斷的龐大市場，而且即使是國企和央企，也可能如同恆大出現債務風險。

他推測，近期的「國進民退」現象，只是政府出手，避免房企債務風險擴大的短期現象，絕非長期趨勢。

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他說，「（國進民退趨勢）肯定不久，因為這一定會出大問題，國有企業接房地產這麼大的盤，國家沒有能力接下去，可能用時間換空間，把危機推後，其實隱藏更大的危機在後面」。

據表示，以具有上海國資背景的地產巨擘綠地控股為例，該公司5月27日公告，有一筆本金總額4.88億的美元債將於6月25日到期，正與債券持有人徵詢展延。綠地背後大股東之一便是上海市政府，雖是國企，但也同樣陷入財務危機。（編輯：周慧盈/唐佩君）1110615