中國點名多地過度防疫 青海貼封條禁出門3天

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（中央社台北24日電）中國國務院聯防聯控機制今天公開點名多地過度防疫，違反此前中央明確提出的「九不准」。其中，青海省對低風險地區返回民眾上門貼封條，完成3天兩檢且核酸陰性後，才允許出門。

據中國網直播，中國國務院聯防聯控機制24日下午就嚴格落實疫情防控「九不准」有關情況舉行新聞發布會。

中國國家衛健委疾控局副局長雷正龍表示，國務院聯防聯控機制新聞發布會5日明確提出「九不准」，堅決防止簡單化、一刀切和層層加碼等過度防疫做法。但是部分地區在疫情防控中仍然存在掌握政策不準確、執行落實不精準、管控措施簡單化等問題。

雷正龍通報以下的典型案例：

一是河北省保定市、邯鄲市、石家莊市、張家口市等4個地級市，存在過度防疫、一刀切等情況，對來冀返冀人員、特別是對上海、北京、天津等地區人員盲目採取管控措施，擴大人群管理範圍。

二是青海省對低風險地區返青人員要求提前24小時填報訊息，抵青後進行落地核酸檢測，返回居住社區後，工作人員上門貼封條，完成3天兩檢且核酸檢測陰性後，方允許出門。

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三是遼寧省朝陽市、錦州市高鐵站對持有48小時核酸檢測陰性結果證明的乘客，仍要求再做核酸檢測，並收取乘客人民幣19元費用。

雷正龍說，以上地區和單位的做法不符合國家疫情防控政策要求，目前已按要求展開整改。其他地區要引以為戒，認真做好自查核查工作。聯防聯控機制綜合組和有關部門將持續關注相關工作進展，對發現核實的典型案例繼續進行曝光和通報。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1110624