中國律師界的良心和榮耀 張思之逝世

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北24日電）中國律師界泰斗級人物、被尊為律師界良心和榮耀的張思之今天下午在北京逝世，享耆壽95歲，他生前曾說「人權是一個國家最大的面子」。中國律師界和法律學者聞訊後，紛紛發文致哀。

北京市吳欒趙閻律師事務所網站今天發布訃告：「新中國第一代律師、傑出的法律人、本所執業律師張思之先生，因病醫治無效，於2022年6月24日13時25分在北京逝世，享年95歲。」

訃告說：「張思之先生作為中國律師的標誌性人物，在國家發展的特殊時期走過了不平凡的人生道路，也給我們這些後輩深刻的教誨與啟迪，我們永遠懷念他！」

綜合財新網等陸媒報導，北京大學法學院教授張千帆其後在微信朋友圈發文讚揚張思之是中國最資深的大律師；中國政法大學終身教授江平表示，在中國律師界，張思之最能體現批判和獨立精神。

張思之1927年生於河南，是中共建政後第一代法官和律師，曾被當局指定為「江青四人幫案」的律師，也曾為鮑彤、高瑜、浦志強等自由派人士、維權律師辯護。

據表示，為四人幫案辯護後，有人請張思之擔任司法部律師司司長，他卻予以婉拒，選擇以律師身分，繼續擔任「異端」的辯護者。

張思立經歷中共反右與文革運動，曾被劃為北京律師界第一個右派，歷經長達15年的勞改。

他於2010年接受「律師文摘」訪談時直言不諱地表示：「我過去認為毛（澤東）那絕對是神啊，到『文革』時，我在想他老人家還會錯嗎？他不會錯。」

不過，勞改與偶像崇拜的過往，讓張思立在改革開放後，開始深刻反思。他最終決定，後半生要為人權而奮力抗爭，「作為律師，我認為應當是一個天然的人權主義者。身處封建專制傳統綿亙千年不衰的境地，『肉食者』的權利意識歷來淡薄，使用法律維護人權恰恰是律師的『正道』。」

2004年，張思之接受「南風窗」專訪時則留下「人權是一個國家最大的面子」的名言。

財新網在篇幅逾6000字的特稿中表示，張思之幾乎沒打贏過官司，卻被尊為中國律師界的良心和榮耀。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「律師文摘」雜誌主編孫國棟對財新網說，「張先生的一生長度夠長，厚度也足夠厚，可以說是中國律師的榮辱史，也是中國法治的興衰史」。

張思之生前是北京市吳欒趙閻律師事務所執業律師、北京市義派律師事務所名譽理事長、全國律師協會憲法與人權專業委員會顧問、北京市律師協會前副會長；曾創辦「中國律師」雜誌，著有「什麼是法律」、「我的辯詞與夢想」、「我們律師」等著作。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1110624