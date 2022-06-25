美軍機P-8A飛越台海 共軍批危害和平穩定

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（中央社台北25日電）一架美國海軍P-8A海神式巡邏機昨天飛越台灣海峽，共軍東部戰區新聞發言人施毅批評美方此舉危害台海和平穩定，強調東部戰區組織空中和地面兵力對美機行動全程跟監警戒。

綜合陸媒今天報導，施毅表示，24日美一架P-8A反潛巡邏機穿航台灣海峽並公開炒作。解放軍東部戰區組織空中和地面兵力對美機行動全程跟監警戒。

施毅指出，美方行為蓄意干擾破壞地區局勢，危害台海和平穩定，「我們對此表示堅決反對」。戰區部隊隨時保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整。

據美軍印太司令部的聲明，「美國海軍一架P-8A海神式（P-8 Poseidon）巡邏機於6月24日在國際空域飛越台灣海峽。美國將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動，包括在台灣海峽內。美國根據國際法在台灣海峽開展行動，維護各國航行權利和自由。此架飛機通過台灣海峽表明美國對自由開放印太地區的承諾。」

共軍6月21日有29架次飛機進入台灣西南防空識別區（ADIZ），其中包含戰鬥機、空中預警管制機、電子作戰機、反潛機、電偵機及空中加油機。

1月23日有39架次中國軍機進入台灣西南防空識別區，為今年以來數量最多一次，5月30日又有30架次，是今年數量第2多，6月21日的29架次是今年第3多。（編輯：曹宇帆/周慧盈）1100625