保物流通暢 中國交通部：不得因疫強制勸返貨車

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北27日電）中國嚴苛清零抗疫措施衝擊經濟。為統籌疫情防控和經濟社會發展，繼中央推出防疫「九不准」後，中國交通運輸部今天表示，為保物流暢通，不得以任何理由對貨車進行強制勸返。

央視新聞今天報導，交通運輸部運輸服務司長蔡團結在國務院新聞辦公室記者會上表示，經過2個多月的奮戰，物流保通保暢取得階段成效，工作進入持續鞏固成效、全面支撐復工達產、加快推進長效化、制度化、常態化建設的重要階段。

蔡團結指出，交通運輸部下一步將會同國務院物流保通保暢工作領導小組各成員單位，為促進產業鏈供應鏈穩定、有效穩住經濟大盤提供堅強有力的物流服務保障。

其中一項重點是全力保障貨車順暢通行，要求各地不得隨意限制來自低風險地區的貨車通行，不得以通信行程卡帶星號為由限制貨車通行，不得以等待核酸檢測結果為由限制貨車通行，不得要求貨車司機乘客人員重覆進行核酸檢測，不得以任何理由對貨車進行強制勸返。

他並特別說明，即使發現貨車司機健康碼為紅碼，也要就地採取相應疫情管控措施，不得對貨車司機進行勸返，防止疫情傳播擴散；對於裝載的貨物，在進行消毒消殺後，要及時進行轉運，保障貨物及時送達目的地。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中國因疫情防控、尤其是4月上海封城導致物流不暢，嚴重影響各地企業生產活動。4月18日國務院召開「全國保障物流暢通促進產業鏈供應鏈穩定電視電話會議」後，已強調各地要全面取消對來自低風險地區貨運車輛的防疫通行限制、核酸檢測結果要全國互認通用等。

此外，國家衛健委疾控局副局長雷正龍先前也提出「九不准」，強調各地要更加高效統籌疫情防控和經濟社會發展，不准隨意將限制出行範圍由中、高風險擴大到其他區域，不准對來自低風險地區人員採取強制勸返、隔離等限制措施。（編輯：唐佩君/邱國強）110627