台灣以豪豬理論阻共軍來犯 澳洲專家認同

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（中央社台北27日電）澳洲與英美組「三方安全夥伴關係」，並打造核潛艦以遏阻中國軍事野心，不過澳洲軍事專家說，相較於藉由數量有限又昂貴的核潛艦守護海岸線，他更認同台灣採取的豪豬理論以遏止共軍來犯。

據澳洲廣播公司（ABC）報導，地處南半球的澳洲正密切注意中國日益增加的軍力，中國外交部長王毅上月出訪多個南太平洋島國，更引發各方關注。

澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）國際安全計畫主任羅傑文（Sam Roggeveen）表示，不同於台灣，面對中國軍事野心，地處南半球的澳洲仍享有天然地域優勢。

不過在他看來，澳洲目前的防禦策略尤其是核潛艇建造並不明智。

羅傑文表示，相較於依靠大型、昂貴但數量有限的核潛艦守衛上千公里的海岸線，他更認同目前台灣採用的「豪豬理論」。

羅傑文說，（台灣）較少強調水面艦艇、戰鬥機等大型武器，而是更多依靠較小的、更機動和更靈活的系統。

報導指出，所謂豪豬理論，是指「台灣關係法」未約束美國有義務保衛台灣，而美國需要為台灣提供自我防衛的能力。

美國海軍戰略大學教授莫瑞（William S. Murray）曾於2008年發表「台灣防衛戰略再檢討」（Revisiting Taiwan's Defense Strategy）論文，當中提及「豪豬戰略」（Porcupine strategy）。

前空軍副司令張延廷中將說，不論刺蝟、豪豬、毒蠍，都是同個概念，主要的戰略意義就是以小博大，利用刺蝟、豪豬身上的刺嚇阻敵人，類似台灣不對稱作戰（Asymmetric warfare）戰略思維。

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澳廣Q+A節目主持人葛蘭特（Stan Grant）曾分析指出，過去10年，美國已經宣布向台灣出售超過200億澳幣（約新台幣4110億元）的武器，這是豪豬戰略的一部分，也就是「充分武裝台灣以阻止中國的進攻」。

澳洲去年9月中旬宣布與美英共組三方安全夥伴關係（AUKUS），將借助美英技術，打造核動力潛艦艦隊，同時毀棄數年前與法國簽署的柴電潛艦巨額合約。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110627