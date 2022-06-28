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經濟成長目標5.5% 中國官方：有能力應對各變化

2022/6/28 12:51
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（中央社台北28日電）中國國家發展和改革委員會表示，中國經濟韌性好、潛力足、迴旋餘地大，完全有信心克服經濟運行中的困難挑戰，有能力應對可能出現的各類超預期變化，確保經濟平穩健康持續發展。

國家發展和改革委員會副秘書長歐鴻在28日上午「中國這十年」系列主題記者會上，對於「今年我國能否實現5.5%左右的經濟成長率目標」提問作上述表示。

綜合第一財經、財聯社等媒體報導，歐鴻表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和烏克蘭危機導致風險挑戰增多，中國面對經濟的下行壓力，要堅決貫徹落實黨中央「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的要求。

歐鴻指出，5月份經濟表現有改善，主要指標均有回升。近期特別要抓緊推進對於長遠有利的水利、交通、地下綜合管廊等專案；落實促進汽車、家電等領域消費若干政策，加快釋放消費潛力。

國家發展和改革委員會副秘書長蘇偉說，接下來改革重點有「4個高」，包括「高水平市場經濟基礎制度」、「高品質市場主體」、「高標準市場體系」、「高效能宏觀經濟治理」。

蘇偉強調，「高標準市場體系」要深入要素市場化改革，抓好要素市場化配置綜合改革試點，健全數據要素基礎制度，加快建設全國統一大市場。（編輯：李雅雯/呂佳蓉）1110628

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