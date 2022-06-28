中國工信部出招穩工業 消費與供應鏈問題是隱憂

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（中央社記者吳柏緯上海28日電）為穩定經濟並援助受疫情影響的工業生產活動，中國工信部接連舉行會議、發布紓困政策。多管齊下，今年5月的工業利潤數據確實改善。然而原物料價格高、消費力疲弱仍是隱憂。

根據中國國家統計局日前發布數據，今年5月全國規模以上工業產值年增0.7%；較4月成長5.61%。5月社會消費品零售總額年減6.7%。數據顯示在官方各項政策支持之下，中國經濟在5月出現復甦跡象，工業生產成長，然而消費面卻仍然面對嚴峻考驗。

第一財經報導，為了穩定經濟發展並協助工業生產從疫情的衝擊中走出來，中國工信部近日密集舉辦大大小小的座談會，邀集的對象與主題包含專家、行業協會、中小企業、重點地區工業等。

於此同時，各項紓困與穩成長的政策也紛紛出爐，工信部也進一步作出指示，要「持續打好助企紓困組合拳，千方百計把前期耽擱的產量奪回來，促進工業經濟加快恢復，努力實現全年預期目標。」

雖然在紓困政策支持之下，工業數據略有改善，但市場仍有隱憂。

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報導引述財信研究院副院長伍超明分析，隨著企業有序復工復產，加上紓困政策效果顯現，短期內工業企業的盈利有望繼續「填坑修復」。然而中國國內消費疲弱，加上房地產市場投資、銷售仍落在負成長區間，將限制工業生產回升的高度，不利於利潤大幅改善。

報導也提及，市場認為現階段整體供應鏈並未完全恢復過去的情形，原物料價格仍處於高點，加上受疫情衝擊生產經營受阻，市場需求恢復仍需要一段時間，企業的成本壓力仍在增加，也會抑制生產利潤成長。（編輯：陳沛冰）1110628