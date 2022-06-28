加碼防疫引民怨 中國衛健委開設留言板供投訴

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（中央社台北28日電）地方層層加碼防疫引發廣大民怨後，中國國家衛健委官網今天開設「公眾留言板」供民眾投訴，同時下令各省市區也設立投訴專區與專線電話。官員強調，必要時將對地方進行督導、約談。

中國國務院聯防聯控機制5日提出「九不准」，禁止簡單化、一刀切和層層加碼等過度防疫做法，但多地擔憂發生疫情，依然對來自上海、北京等疫情突出地區的民眾層層加碼，引發廣大民怨。

據中國網直播，中國國務院聯防聯控機制28日下午舉行記者會，國家衛健委發言人米鋒宣布，針對民眾反映強烈的違反「九不准」現象，國務院聯防聯控機制綜合組今天開通了公眾留言板，設在國家衛生健康委員會官網首頁，相關部門也公布了問題反映管道。

他說，對於違反「九不准」的問題線索，將認真匯總整理，督促地方儘快整改，對典型案例將進行曝光。

國家衛健委監督局副局長程有全表示，「九不准」公布後，已成立整治「層層加碼」問題的專班，由多個相關部門組成。主要是專項整治疫情防控簡單化、「一刀切」、「層層加碼」等突出問題。現已面向社會收集違反「九不准」要求的問題線索，民眾可以透過網站或打電話進行投訴。

他說，為高效地解決各地民眾反映的地方「層層加碼」問題，也要求各省一級的聯防聯控機制成立整治「層層加碼」問題的專班，儘快設立暢通本省份的民眾投訴舉報疫情防控問題的有效渠道，像網站的專欄、電話，並及時向社會公布，收集核實辦理本省份民眾投訴舉報的相關問題線索。

程有全強調，對整改不力、影響惡劣的要加強重點督辦，確保民眾反映的問題得到及時、妥善解決。必要時，國務院聯防聯控機制綜合組和國家相關部門將進行督導、約談。

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他說，地方若確實存在違反「九不准」要求的，將督促地方整改，並透過國務院聯防聯控機制新聞發布會、部門官方網站或政務新媒體等方式，對核實的「層層加碼」問題和典型案例進行通報、曝光。

程有全並表示，近日發現一些地方對上海等發生過疫情地區的人員隨意採取隔離等限制措施，各有關地方應嚴格對照今天發布的第9版防控方案，立即加以糾正和整改。（編輯：楊昇儒/邱國強）1110628