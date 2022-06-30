中國6月PMI重返擴張區間 50.2仍遜於市場預期

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（中央社記者吳柏緯上海30日電）隨著上海解除封城、多地調整防控措施，製造業逐步復工，相關經濟數據略有回穩。6月製造業採購經理人指數（PMI）為50.2，睽違4個月再次重返擴張區間，但仍較市場預期的50.5低。

PMI及非製造業經理人指數（NMI）均以50作為榮枯線，指數高於50代表景氣呈現擴張；低於50代表景氣緊縮。

根據中國國家統計局發布，今年6月PMI為50.2，較5月上升0.6個百分點，繼今年2月後，再次重返擴張區間。今年2月PMI同樣為50.2，3月起受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情與國際情勢影響，PMI降至榮枯線以下。

6月PMI雖然回到擴張區間，仍低於市場預期的50.5。

若從企業規模分析，今年6月大型企業PMI為50.2，比5月下降0.8個百分點；中型企業PMI為51.3，比5月上升1.9個百分點；小型企業PMI為48.6，雖然較5月上升1.9個百分點，但落於緊縮區間。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河指出，隨著中國國內疫情防控形勢持續向好，「穩經濟一攬子政策」加速執行，中國經濟總體恢復情況加快。

他也提及，製造業的恢復態勢延續，但仍有49.3%企業認為訂單不足，市場需求偏弱依然是目前製造業面臨的主要問題。同時，出廠價格指數降至46.3，連續兩個月位於緊縮區間，顯示部分企業盈利的空間受到擠壓，經營壓力較大。

今年疫情在中國國內再次多點爆發，加上俄烏戰爭、美中摩擦等國際政治衝突影響持續；原物料價格高漲，對製造業經營造成影響；上海等地封城也直接衝擊中國的經濟表現，對於物流和就業衝擊大，中國再次面臨經濟成長速度趨緩的壓力。

過去數月，中國官方不斷釋出「穩經濟」的訊號，發布各項支持與紓困政策，試圖協助受到衝擊的產業盡快回到正軌。

這份統計也顯示6月NMI為54.7，比5月上升6.9個百分點，重返擴張區間，顯示非製造業的景氣水準明顯回升。（編輯：李雅雯）1110630